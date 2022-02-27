В Петербурге умер еще 81 пациент с коронавирусом

В Петербурге умер еще 81 пациент с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 81 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург с Москвой сегодня разделяют первое место среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. За двумя столицами идет Пермский край, где выявлено 27 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Красноярский край — 25 смертей. В Ленинградской области от умерли еще семь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 31 813. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 350 927 человек, в том числе 769 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мире коронавирус подхватили более 434 млн человек.

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