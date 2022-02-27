Пенсионерка из Петербурга купила у мошенников акции на 4,5 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга купила у мошенников акции на 4,5 млн рублей
Мошенники обманули пенсионерку. Фото: Pixabay

В Петербурге телефонные мошенники убедили пенсионерку «инвестировать» в акции энергетической компании.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка из Приморского района. Она сообщила, что с ноября ей постоянно звонят неизвестные и предлагают купить акции одной из энергетических компаний. За это время она перевела на указанные мошенниками счета 4,55 миллиона рублей.

Накануне полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодого человека в Петербурге задержали за обман пенсионеров на 3 млн рублей. Предполагаемого мошенника задержали в ночь на 24 февраля на Витебском проспекте. Им оказался 19-летний молодой человек из Свердловской области

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