Сотрясение мозга, перелом ключицы и плеча: 3-летняя девочка на Королева упала со стремянки

Девочку пришлось вести к медикам. Малышке диагностировали сотрясение головного мозга.

Все произошло в Приморском районе Петербурга на проспекте Королева. Трехлетний ребенок упал со стремянки и получил серьезные травмы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

В группе пишут, что крошку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом правой ключицы, правого плеча и правой лучевой кости.

Отмечается, что высота падения составила два метра. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мать бросила годовалого ребенка одного в машине и ушла к логопеду.Ребенок горько плакал в машине. Рядом с ним никого не было.