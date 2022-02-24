В Петербурге мать бросила годовалого ребенка одного в машине и ушла к логопеду

Ребенка оставили совсем одного в машине. Фото: pexels

Ребенка оставили совсем одного в машине. Фото: pexels

Ребенок горько плакал в машине. Рядом с ним никого не было.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, 23 февраля у дома №15 корпуса 2 по улице Козлова 52-летняя женщина заметила в машине малыша. Он был пристегнут в детском кресле. Рядом никого не было.

Автомобиль «Ниссан» пришлось вскрыть. Из машины доставили малыши 2020 года рождения. Оказалось, что его 48-летняя мать оставила его в автомобиле, а сама со старшим сыном отправилась к логопеду.

Ребенка передали 52-летнему отцу. Мать малыша теперь под обязательством о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка предстанет перед судом за то, что морила голодом и держала своих маленьких детей на цепи.