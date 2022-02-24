Морила голодом и держала на цепи: петербурженка предстанет перед судом

Морила голодом и держала на цепи: петербурженка предстанет перед судом
Детей держали на цепи в Петербурге. Фото: pixabay.com

Женщина, которая держала собственных детей на цепи, предстанет перед петербургским судом.

Об этом в четверг, 24 февраля, сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Известно, что в течение полутора лет мать била маленьких детей палкой. Кроме это мальчик и девочка были ограничены в пище и сне.

Красногвардейский районный суд Северной столицы рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, державшей детей на цепи.

Следствие считает, что 31-летняя местная жительница регулярно избивала маленьких сына и дочь руками и деревянной палкой. Гражданка не кормила их и не давала им спать.

Детей посадили на цепи в коридоре. Женщина заставляла их подолгу стоять пристегнутыми и лежать на полу. Измывательства продолжались почти полтора года. В период с апреля 2020-го по сентябрь 2021-го года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подросток получил травму заднего прохода на вечеринке у друзей.

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