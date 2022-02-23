В Петербурге подросток получил травму заднего прохода на вечеринке у друзей

В Петербурге подросток получил травму заднего прохода на вечеринке у друзей
Подростки играли во взрослые игры. Фото: unsplash

Молодой человек, по-видимому, терпел боль до последнего. Однако не выдержал и обратился к врачу.

Как передает «Фонтанка» в среду, 23 февраля, петербургский школьник получил травму анального отверстия. 13-летний подросток пострадал на секс-игр вечеринке у друзей.

В подробностях «игры» школьников пришлось разбираться оперативникам.

Мальчик из Невского района пришел в детскую больницу 22 февраля. Доктор диагностировал ему трещину ануса. Школьнику оказали помощь, отпустили домой и попросили выполнять необходимые рекомендации.

Парень рассказал медику, что в интимные отношения он вовлечен не был. Однако в начале февраля сходил в гости к своей однокласснице. Там дети решили развлечься. В результате игры в правду или действие мальчик получил травму. Посещение специалиста потерпевший откладывал. Но 22 февраля, видимо, боль стала невыносимой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12-летний мальчик выпал с шестого этажа дома на Киришской улице.

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