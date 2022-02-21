12-летний мальчик выпал с шестого этажа дома на Киришской улице

12-летний мальчик выпал с шестого этажа дома на Киришской улице
Мальчик выпал из окна, но выжил. Фото: pexels.com

Подросток выпал из окна жилого дома в Калининском районе Петербурга.

Об этом передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Двенадцатилетний мальчик выпал с 6-ого этажа дома на Киришской улице. Потерпевшему тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Вместе с пострадавшим находится его мать.

Все произошло в понедельник, 21 февраля. Жуткий инцидент случился примерно в 19:50. К месту прибыли оперативники и медики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть. Молодой человек и девушка скончались на месте происшествия от полученных травм. Двое 15-летних детей упали из окна дома на проспекте Тореза.

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