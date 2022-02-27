В Гатчине поймали совратителя 10-летнего ребенка

Правоохранительные органы поймали подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

Все произошло в поселке Новый Свет на новогодних каникулах, 9 февраля, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Стражи порядка задержали подозреваемого в совращении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.

Мужчина днем, рядом с сетевым продуктовым магазином, умышленно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2012 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 47-летний житель поселка Новый Свет. Ранее судим гражданин не был.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти женщина заявила на мужчину, вступившим в связь с девочкой-подростком.