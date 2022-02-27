Кольцевую линию метро построят в Петербурге к 2045 году

Кольцевую линию метро построят в Петербурге к 2045 году
В 2037 году собираются приступить к строительству кольцевой линии метро. Фото: КРТИ

В Петербурге через 15 лет начнется строительство кольцевой линии метрополитена. Открыть ее обещают к 2045 году.

Власти представили новую программу развития городского метро. Об этом сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в 2037 году собираются приступить к строительству кольцевой линии подземки. Поезда будут ходить от станции «Лесная-2» по часовой стрелке. Согласно озвученным планам, запустить линию должны до 2045 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро. Так, в 2024 откроются станции «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Еще через два года для горожан станут доступны станции «Богатырский проспект» и «Планерная» и «Театральная».

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Кольцевую линию метро построят в Петербурге к 2045 году
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