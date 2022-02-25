До 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро

После ввода станций метро количество горожан, живущих в пешей доступности от подземки, увеличится до 40%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После ввода станций метро количество горожан, живущих в пешей доступности от подземки, увеличится до 40%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро.

Так, в 2024 откроются станции «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Еще через два для горожан станут доступны станции «Богатырский проспект» и «Планерная» и «Театральная», сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно обновленной схеме, в 2028 году фиолетовая линия дотянется до станции «Шуваловский проспект». Еще через год запланировано открытие станций «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая».

В 2030 будут открыты станции «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что докапитализация АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) была сдвинута на полгода. Планируется, что завершиться она к концу первого полугодия.