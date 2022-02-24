Петербургские метростроители вынуждены до лета ждать финансирования

Петербургские метростроители вынуждены до лета ждать финансирования
Первым этапом дофинансирования является этот допвыпуск. Фото: «Метрострой»

Докапитализация АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) была сдвинута на полгода. Планируется, что завершиться она к концу первого полугодия.

В декабре 2021 года Банк России провел регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных 27,2 млн акций МССС по 100 рублей каждая, сообщил «Коммерсант».

По данным пресс-службы МССС, допвыпуск будет первым этапом докапитализации. Акции АО «Метрострой Северной столицы» выкупит город и ВТБ. Они останутся в текущих пропорциях. Общая сумма докапитализации останется без изменений.

Напомним, в конце 2020 года при участии ВТБ была создана компания «Метрострой Северной столицы», 65% акций которой переданы в собственность города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные инвестиции помогут ускорить запуск до 12 станций метрополитена, среди которых «Кудрово — это облегчит жизнь как петербуржцам, так и людям из Ленобласти.

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Петербургские метростроители вынуждены до лета ждать финансирования
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