Петербургские метростроители вынуждены до лета ждать финансирования

Докапитализация АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) была сдвинута на полгода. Планируется, что завершиться она к концу первого полугодия.

В декабре 2021 года Банк России провел регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных 27,2 млн акций МССС по 100 рублей каждая, сообщил «Коммерсант».

По данным пресс-службы МССС, допвыпуск будет первым этапом докапитализации. Акции АО «Метрострой Северной столицы» выкупит город и ВТБ. Они останутся в текущих пропорциях. Общая сумма докапитализации останется без изменений.

Напомним, в конце 2020 года при участии ВТБ была создана компания «Метрострой Северной столицы», 65% акций которой переданы в собственность города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные инвестиции помогут ускорить запуск до 12 станций метрополитена, среди которых «Кудрово — это облегчит жизнь как петербуржцам, так и людям из Ленобласти.