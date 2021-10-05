«Метрострой Северной столицы» официально стал единственным строителем подземки в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» официально стал единственным строителем подземки в Петербурге
Теперь Петербург ждет новый виток строительства метро. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» получило статус единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее решение было принято Правительством РФ за подписью председателя Михаила Мишустина по поручению президента Владимира Путина. С этого момента город в лице Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) может заключать госконтракты с «МССС» на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ.

Предполагается, что уже 12 октября компания приступит к исполнению своих непосредственных обязанностей. К этому моменту всех сотрудников ОАО «Метрострой» должны переоформить в штат АО «МССС» — а это более трех тысяч человек.

Вероятно, теперь строительство метро в Петербурге активизируется: дело не только в замене обанкротившегося «Метростроя», но и в существенном увеличении финансирования отрасли. Так, ежегодные расходы на строительство метро вырастут до 50 млрд рублей, благодаря налоговым платежам переехавшего в город на Неве «Газпрома».

Новые объемы финансов позволят уже к 2024 году завершить сразу три станции: «Казаковскую» («Юго-Западную»), «Путиловскую» и «Горный институт».

Дополнительные инвестиции помогут ускорить запуск до 12 станций метрополитена, среди которых «Кудрово» — это облегчит жизнь как петербуржцам, так и людям из Ленобласти. Как отмечает губернатор Александр Беглов, «статус единственного поставщика новой компании поможет Петербургу выйти на необходимый уровень развития городской подземки».

Напомним, что АО «Метрострой Северной столицы» был создан Группой ВТБ и Правительством Санкт-Петербурга 12 октября прошлого года. Благодаря допфинансированию до 2030 года «МССС» получит более 600 млрд рублей из бюджета на развитие подземки. При этом 65% акций компании принадлежат городу.

АО "Метрострой Северной столицы" метро новости СПб Смольный


 

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