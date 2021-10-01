Новый «Метрострой» получит из бюджета 600 млрд рублей до 2030 года

ОАО «Метрострой» окончательно попрощалась с местом единственного строителя петербургской подземки. Место обанкротившейся компании занял «Метрострой Северной столицы» — совместное детище банка ВТБ и Смольного. Между тем, финансирование новых станций увеличивается в разы.

Как пишет «Деловой Петербург», до 2030 года власти намерены направить на строительство метрополитена 602 млрд рублей. Можно говорить уверенно, что эти средства получит «МССС», поскольку статус единственного поставщика услуг позволяет получать подряды без конкурса. Напомним также, что контрольный пакет акций «МССС» (65%) принадлежит Смольному.

Осваивать бюджетные средства новый «Метрострой» приступит в самое ближайшее время, начав с уже проложенных станций, работа на которых остановилась. Так, с 12 октября строители продолжат трудиться на «Казаковской», «Путиловской» и «Горном институте». В «МССС» пообещали не оставить без работы сотрудников разорившегося «Метростроя»: до 12 октября всех — а это больше 3,5 тысяч человек, — должны трудоустроить в новую организацию.

Сначала «МССС» арендует необходимое оборудование и производственные площадки у старого «Метростроя», а затем, когда будет реализовываться имущество компании-банкрота, выкупит его. Параллельно компания приступит и к закупке собственной техники. Остается надеяться, что столь радикальные перемены в структуре строительства метро приведут к качественным изменениям в работе, и новые станции будут появляться быстрее.

Распродажа имущества ОАО «Метрострой», по подсчетам экспертов, продлится около года. Компания объявлена банкротом решением Арбитражного суда 31 августа 2021 года. Скандальная история «Метростроя» тянется уже давно: еще в 2019-м бывшего гендиректора Николай Александрова арестовали по подозрению в крупной растрате. К делу считают причастным и его отца, Вадима Александрова.

Недавно суд запретил Александровым перемещать имущество на других лиц, поскольку временный управляющий якобы заметил, что отец и сын пытаются избавляться от своих владений в преддверии банкротства «Метростроя».