Сожителей петербурженки задержали после ее жестокого убийства на Караваевской улице

В коммунальной квартире на Караваевской улице произошло убийство. Фото: Pixabay

В коммунальной квартире на Караваевской улице произошло убийство. Фото: Pixabay

В коммунальной квартире на Караваевской улице произошло жестокое убийство женщины.

После случившегося соседи пострадавшей были задержаны. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела. Накануне, 26 февраля, к оперативникам обратилась 56-летняя петербурженка. Она рассказала, что в коммуналке на Караваевской улице обнаружила мертвую женщину.

Позднее выяснилось, что был найден труп неработающей 51-летней приезжей. Согласно предварительной информации, ее могли забить до смерти 54-летний мужчина и 43-летняя женщина, проживающие в той же самой квартире.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом.