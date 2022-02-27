На Пулковском шоссе произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, столкнулись три легковушки и маршрутка. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, столкнулись три легковушки и маршрутка. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 27 февраля на Пулковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествия с участием четырех автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись три легковушки и маршрутка.

«На Пулковском, в сторону аэропорта, на повороте к ЛЕТО, перед ЖД, столкнулись три легковушки и маршрутка. Пожарные на месте. Одна машина в тотал, занято 2,5 полосы из 4, проезду сильно мешают. О пострадавших неизвестно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства аварии уточняются.

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