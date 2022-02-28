В России за сутки зарегистрировали почти 107 тысяч случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 106 920 человек. Число госпитализаций составило 6 382, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на понедельник, 28 февраля, зафиксировали 733 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 116 742 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может привести к обострению аллергических заболеваний. Любая инфекция влияет на иммунитет, что может обострить старые хронические процессы.