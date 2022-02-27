Иммунолог предупредила о влиянии коронавируса на аллергиков

Иммунолог предупредила о влиянии коронавируса на аллергиков
Чтобы избавится от обострения, нужен «курс радикального лечения», добавила специалист. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус может привести к обострению аллергических заболеваний. Об этом предупредила иммунолог-аллерголог, врач высшей категории Надежда Логина.

По ее словам, обострение может случиться и при других вирусных заболеваниях. Медик подчеркнула, что любая инфекция влияет на иммунитет, что может обострить старые хронические процессы.

Кандидат медицинских наук отметила в разговоре с URA.RU, что избавиться от обострения можно с помощью «курса радикального лечения».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о росте смертности из-за COVID в России.

аллергики заражение коронавирусом коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог предупредила о влиянии коронавируса на аллергиков
Россияне получат по 5300 рублей вместе с пенсией 1 марта
Уборочная техника проехала мимо Петергофа утром 27 февраля
Гинцбург предупредил о росте смертности из-за COVID в России
Доктор Мясников: любимый всеми продукт, угрожает здоровью человека
Дворник успел схватить за капюшон ребенка, провалившегося под лед на реке Утке
Принц Уильям о прическах маленькой дочери: «Это просто кошмар!»
Назван неожиданный продукт, усыпляющий человека даже после чашки черного кофе