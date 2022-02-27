Иммунолог предупредила о влиянии коронавируса на аллергиков

Чтобы избавится от обострения, нужен «курс радикального лечения», добавила специалист. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Чтобы избавится от обострения, нужен «курс радикального лечения», добавила специалист. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус может привести к обострению аллергических заболеваний. Об этом предупредила иммунолог-аллерголог, врач высшей категории Надежда Логина.

По ее словам, обострение может случиться и при других вирусных заболеваниях. Медик подчеркнула, что любая инфекция влияет на иммунитет, что может обострить старые хронические процессы.

Кандидат медицинских наук отметила в разговоре с URA.RU, что избавиться от обострения можно с помощью «курса радикального лечения».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о росте смертности из-за COVID в России.