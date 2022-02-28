В Петербурге задержали школьника, угрожавшего расстрелять одноклассников и учителей

В Петербурге задержали школьника, угрожавшего расстрелять одноклассников и учителей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция доставила в отдел старшеклассника, который хотел устроить стрельбу в своей школе и убить сожителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в субботу в полицию обратилась психолог, работающая в детской психиатрической больнице имени Мухина. Женщина рассказала, что на телефон доверия медучреждения позвонил неизвестный и сообщил, что хочет расстрелять одноклассников, учителей и своих сожителей.

Полицейские выяснили, что телефон принадлежит 49-летней женщине с Парашютной улицы. Стражи порядка наведались в ее квартиру и задержали там 18-летнего одиннадцатиклассника с итальянским и российским гражданством. Юношу опросили в отделе полиции, после чего отпустили под обязательство о явке.

В его квартире никаких подозрительных предметов не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в грудь во время ночной прогулки по Рубинштейна.

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