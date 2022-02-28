Молодого петербуржца задержали за секс с 15-летней

Молодого петербуржца задержали за секс с 15-летней
В полицию обратилась мать девочки. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемого в половом сношении со школьницей. Возбуждено уголовное дело.

В минувшую субботу, 26 февраля, в отдел полиции обратилась 55-летняя женщина с заявлением о том, что накануне в неустановленном месте на территории Московского района Петербурга неизвестный совершил изнасилование ее 15-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 134 УК РФ о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

В результате оперативных мероприятий в одном из домов на Пулковской улице был задержан неработающий 23-летний молодой человек. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан. По словам потерпевшей, это сделал малознакомый ей мужчина, она назвала его имя полицейским.

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