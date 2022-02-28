У ортопеда из Госпиталя ветеранов войн нашли склад оружия и боеприпасов

У ортопеда из Госпиталя ветеранов войн нашли склад оружия и боеприпасов
Склад боеприпасов и оружия нашли в квартире на Савушкина. Фото: google.maps

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против врача-ортопеда, у которого дома нашли склад оружия и боеприпасов.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье правоохранительные органы задержали 31-летнего врача-ортопеда, работающего в Госпитале ветеранов войн. У него дома, в квартире на улице Савушкина, 122/2, обнаружили штык-ножи, различные патроны, в том числе светошумовые, пули, гильзы, патроны, а также самодельный короткоствольный нарезной пистолет, пригодный для стрельбы. Все оружие и боеприпасы изъяли.

В отношении медика него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали школьника, угрожавшего расстрелять одноклассников и учителей.

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У ортопеда из Госпиталя ветеранов войн нашли склад оружия и боеприпасов
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