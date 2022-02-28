Плывущих на льдине подростков заметили в Рыбацком

Жители Рыбацкого заметили «путешествующих» на льдине подростков. Они плыли по реке Мурзинке.

Опасное развлечение несовершеннолетних было запечатлено 27 февраля. Кадрами случившегося очевидцы поделились в группе «Вечернее Рыбацкое |Невский район» социальной сети «ВКонтакте».

«Развлекаются парни», — написал автор записи.

На кадрах видно, что юноши невозмутимо плывут по течению. В качестве весел они решили использовать знаки с табличками о запрете выхода на лед.

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