Плывущих на льдине подростков заметили в Рыбацком

Плывущих на льдине подростков заметили в Рыбацком
Несовершеннолетний плавали на льдине. Фото: скриншот «Вечернее Рыбацкое |Невский район» "ВКонтакте"

Жители Рыбацкого заметили «путешествующих» на льдине подростков. Они плыли по реке Мурзинке.

Опасное развлечение несовершеннолетних было запечатлено 27 февраля. Кадрами случившегося очевидцы поделились в группе «Вечернее Рыбацкое |Невский район» социальной сети «ВКонтакте».

«Развлекаются парни», — написал автор записи.

На кадрах видно, что юноши невозмутимо плывут по течению. В качестве весел они решили использовать знаки с табличками о запрете выхода на лед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дворник успел схватить за капюшон ребенка, провалившегося под лед на реке Утке. Дети играли прямо на берегу, один из мальчиков вдруг упал в воду и начал тонуть. Сразу на помощь кинулся дворник. Он неподалеку отбивал лед на мосту. Однако школьника уже унесло течением на противоположный берег. Мужчина в последний момент успел спасти мальчика.

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Плывущих на льдине подростков заметили в Рыбацком
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