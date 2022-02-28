Таксист протаранил фуру на Камчатской улице

ДТП с такси на Камчатской улице. Фото: скриншот «Вечернее Рыбацкое |Невский район» "ВКонтакте"

ДТП с такси на Камчатской улице. Фото: скриншот «Вечернее Рыбацкое |Невский район» "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и фуры. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 28 февраля, на Камчатской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, таксист протаранил выезжающий грузовой автомобиль и выложил сделанные на месте ДТП фотографии. Транспортные средства перегородили проезд.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка опрокинулась на крышу после ДТП в час пик на улице Куйбышева.Одна из машин «легла» вверх колесами на трамвайных путях. Вторая легковушка, судя по кадрам, не сильно пострадала после ДТП.