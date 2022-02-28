Путин поручил сохранить указанные в договорах ставки по кредитам россиян

На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение. Фото: сайт Президента России

На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин поручил сохранить все кредитные ставки, указанные в ранее заключенных договорах. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля. Соответствующее поручение российский лидер дал на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex.