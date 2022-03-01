Очевидцы показали пожар на площади 300 «квадратов» у «Невской ратуши»

Пожар на кровле строящегося здания в доме № 5 в Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга локализовали.

Возгорание случилось во вторник, 1 марта, по адресу: Дегтярный переулок, дом 5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 09:03. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Спасатели получили сигнал о возгорании на крыше 11-этажного дома 1 марта в 09:03. Выяснилось, что огонь охватил здание по соседству с бизнес-центром «Невская Ратуша».

Предварительно, пострадавших нет. Пламя ликвидируют 36 человек личного состава на восьми единицах спецтехники. К 09:39 пожар удалось локализовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах». В деревне Уткино горела хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.