Очевидцы показали пожар на площади 300 «квадратов» у «Невской ратуши»

Очевидцы показали пожар на площади 300 &#171;квадратов&#187; у &#171;Невской ратуши&#187;
Пожар охватил крышу здания. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Пожар на кровле строящегося здания в доме № 5 в Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга локализовали.

Возгорание случилось во вторник, 1 марта, по адресу: Дегтярный переулок, дом 5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 09:03. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Пожар охватил крышу здания. Фото: скриншот «ВКонтакте»/»ДТП и ЧП СПБ»
Пожар охватил крышу здания. Фото: скриншот «ВКонтакте»/»ДТП и ЧП СПБ»
Пожар охватил крышу здания. Фото: скриншот «ВКонтакте»/»ДТП и ЧП СПБ»

Спасатели получили сигнал о возгорании на крыше 11-этажного дома 1 марта в 09:03. Выяснилось, что огонь охватил здание по соседству с бизнес-центром «Невская Ратуша».

У здания вспыхнула крыша. Фото: скриншот «ВКонтакте»/»ДТП и ЧП СПБ»

Предварительно, пострадавших нет. Пламя ликвидируют 36 человек личного состава на восьми единицах спецтехники. К 09:39 пожар удалось локализовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах». В деревне Уткино горела хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

невская ратуша новости СПб пожар


 

Новости партнеров
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы показали пожар на площади 300 «квадратов» у ...
В России вступил в силу закон об индексации пенсий военным
Гинцбург объяснил отсутствие воспалительного синдрома после вакцинации ...
Иномарка насмерть сбила пешехода у парка Сосновка
Строящееся здание в Дегтярном переулке тушат 36 спасателей
Warner Bros отменила показ «Бэтмена» в России за день до премьеры
Петербуржцы застряли в 6-балльных пробках утром 1 марта
Байден заявил об отсутствии угрозы ядерной войны