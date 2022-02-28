Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»

Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 27 февраля в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:56 мск. В деревне Уткино горела хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 20:19 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

выборгский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»
Политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут ...
Ночью на Софийской улице в гараже сгорел автомобиль
В Ленобласти ожидается мороз до – 15 градусов
На даче в Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
ЦБ заявил о российском аналоге SWIFT
«Аэрофлот» отменяет все рейсы в Европу с 28 февраля