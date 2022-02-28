Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»

Вечером 27 февраля в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:56 мск. В деревне Уткино горела хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 20:19 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.