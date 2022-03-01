После конфликта мигрантов у дома на Морской набережной нашли труп

После конфликта мигрантов у дома на Морской набережной нашли труп
Конфликт разгорелся у дома Морской набережной. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Василеостровском районе Петербурга задержали подозреваемого в убийстве мужчины на Морской набережной.

В минувшее воскресенье, 27 февраля, в полицию обратился 37-лений мужчина с заявлением о поножовщине. Он уточнил, что при нем на улице незнакомца ударили ножом.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители обнаружили на месте труп 36-летнего гражданина среднеазиатского государства ножевыми ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. В доме 70 по улице Марата был пойман 22-летний соотечественник погибшего, который в ходе конфликта нанес множественные колото-резаные ранения мужчине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. Подозреваемая в убийстве задержана.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб убийство


 

Новости партнеров
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Зеленский обратится к народу Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Ученые раскрыли, обладатели какой группы крови медленнее стареют
Ещё на Gazeta.SPb
После конфликта мигрантов у дома на Морской набережной нашли труп
Skoda вынужденно сокращает производство легковых автомобилей из-за дефицита ...
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостанавливает работу до 5 марта из-за ...
Очевидцы показали пожар на площади 300 «квадратов» у ...
В России вступил в силу закон об индексации пенсий военным
Гинцбург объяснил отсутствие воспалительного синдрома после вакцинации ...
Иномарка насмерть сбила пешехода у парка Сосновка
Строящееся здание в Дегтярном переулке тушат 36 спасателей