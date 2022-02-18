Жительница Колпино убила сожителя после пьяной ссоры

В Колпинском районе Петербурга обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. Подозреваемая в убийстве задержана.

В четверг, 17 февраля, к правоохранителям обратился врач с заявлением об обнаружении трупа в квартире дома 39 по бульвару Трудящихся. Погибшим оказался 60-летний хозяин квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, уголовное дело возбудили по факту убийства.

В тот же день «по горячим следам» была задержана подозреваемая в преступлении. В отделение доставили 56-летнюю безработную женщину, проживающую в той же квартире. По предварительным данным, она нанесла два удара ножом в область левой лопатки своему сожителю после ссоры на фоне выпитого алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемый в убийстве и расчленении жены нефролог Земченков пробудет под стражей до августа. Следующее предварительное слушание назначено на 28 февраля.