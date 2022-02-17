Обвиняемый в убийстве и расчленении жены нефролог Земченков пробудет под стражей до августа

Александр Земченков останется под стражей до 27 июля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александр Земченков останется под стражей до 27 июля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петроградском районном суде Петербурга состоялось предварительное слушание по делу бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве и расчленении жены.

Заседание состоялось в четверг, 17 февраля. Суд продлил Земченкову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 6 августа 2022 года.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, сторона защиты и потерпевшие просили изменить меру на иную, не связанную с лишением свободы. Защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми.

Сторона обвинения просила суд предварительное слушание отложить, для подготовки мотивированного ответа по заявленным ходатайствам. Следующее предварительное слушание назначено на 28 февраля.

Напомним, что Земченкова обвиняют в убийстве жены Ирины, которая пропала в феврале 2010 года. Следствие предполагает, что нефролог в ходе ссоры толкнул супругу, из-за чего женщина упала, ударилась головой и получила смертельную травму. Чтобы скрыть следы преступления, Земченков расчленил жертву и избавился от фрагментов. При этом тело пропавшей по-прежнему не найдено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший главный нефролог Петербурга мог убить из-за квартиры.