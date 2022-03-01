В России за сутки зарегистрировали 97 333 случаев заражения COVID

В России за сутки зарегистрировали 97 333 случаев заражения COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 97 333 человек. Число госпитализаций составило 12 753, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на вторник, 1 марта, зафиксировали 786 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 172 813 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением COVID-19. Сейчас в стране стабилизируется ситуация с регистрацией новых случаев заражения коронавирусом.

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