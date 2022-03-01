В Белоострове загорелся одноэтажный дом

В Белоострове загорелся одноэтажный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 1 марта в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:52 мск.

В Белоострове на Белоостровской улице, дом 16, в одноэтажном, размером 10х10 метров доме горели потолочные перекрытия на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 17:55 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

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