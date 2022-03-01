В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках

После экстренного повышения ключевой ставки Центробанка до 20% в Петербурге и Москве наблюдается ажиотажный спрос на квартиры в новостройках.

Согласно сервису ЦИАН, спрос вырос на 50%. Кроме того, отмечается, что цены на недвижимость за прошедшую неделю выросли в этих городах на полтора процента.

По словам аналитиков, после повышения ставки ЦБ банки скорректировали ставки по ипотеке, они выросли сразу на несколько пунктов. В таких условиях люди, которым уже был одобрен кредит еще на старых условиях, пытаются быстрее приобрести квартиру, пока есть возможность. Вложиться в жилье как можно быстрее хотят и покупатели с «живыми» деньгами. Это либо обладатели серьезных накоплений, либо те, кто продал свое жилье и на данный момент находится в поисках нового.

Аналитики допускают, что в связи с этими тенденциями цены на новостройки вырастут.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

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