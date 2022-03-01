Спасатели потушили пожар в административном помещении на Курской улице

Вечером 1 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:41 мск. На улице Курская, дом 28/32, в административном помещении, площадью 20 квадратных метров, на втором этаже, горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 22:09 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.