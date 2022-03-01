Как сохранить и приумножить накопления: Мойка78 запустила новую рубрику «Финансы 24/7»

Как сохранить и приумножить накопления: Мойка78 запустила новую рубрику «Финансы 24/7»
Читателям рубрики «Финансы 24/7» расскажут, как защититься от мошенников. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как, не рискуя, не только сохранить свои деньги, но и приумножить их: петербургский информационный портал «Мойка78» запустила новую рубрику «Финансы 24/7» для повышения финансовой грамотности. Зачастую многие не могут разобраться в информации, необходимой всем, — в новостях финансового рынка, которых сейчас очень много, но некоторые из которых могут быть поняты только отраслевым экспертам.

Инструкции, как распознать фейки, разъяснения для россиян, как им действовать в условиях повышения Центробанком ключевой ставки, прогнозы по ипотечным программам — все самое необходимое для сохранения своих средств можно прочитать теперь в этой рубрике. Среди экспертов — в том числе представители крупнейших банков России.

Читателям расскажут, как защититься от мошенников, обманом вытягивающих деньги у доверчивых людей. И главное, что надо для начала сделать, — понять, как и что работает в мире денег.

«Финансы 24/7» Мойка78 финансовая грамотность


 

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