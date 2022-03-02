Стало известно, сколько иностранной валюты Путин запретил вывозить из России

Президент России Владимир Путин своим указом запретил вывоз из страны иностранную валюту, превышающую 10 тыс. долларов.

Соответствующий указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» глава государства подписал во вторник, 1 марта. Запрет на вывоз наличных начал действовать со 2 марта.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, указ запрещает вывозить из России наличную иностранную валюту, ценные бумаги и другие денежные инструменты, превышающие указанную сумму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страны ЕС намерены начать тотальную экономическую войну против России. Санкции, которые ввел Запад против России, носят «необычно эффективный» характер, заявил министр экономики и финансов.