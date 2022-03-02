Житель Варшавской получил нож в живот за жалобу соседу на ночной шум

Ссора на лестничной клетке в доме на Варшавской улице закончилась поножовщиной.

Инцидент произошел 1 марта в доме №51. После полуночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МДВ РФ по городу, прибывшие правоохранители «по горячим следам» задержали 31-летнего безработного мужчину. Около 1:30 он ударил ножом в живот 49-летнего соседа. Мужчину разозлило замечание на шум из его квартиры в ночное время.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной. С места происшествия госпитализировали 33-летнего гражданин Узбекистана. У него диагностировали множественные колото-резаные ранения живота, колото-резаное проникающее ранение поясничной области.