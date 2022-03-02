Вопрос о проведении спектакля Моники Беллуччи в Петербурге повис в воздухе

Вопрос о проведении спектакля Моники Беллуччи в Петербурге повис в воздухе. Фото: кадр из фильма "Не оглядывайся"

Вопрос о проведении спектакля Моники Беллуччи в Петербурге повис в воздухе. Фото: кадр из фильма "Не оглядывайся"

Состоится ли спектакль Моники Беллуччи в Северной столице, наверняка сказать нельзя. В связи с массовой отменной многих мероприятий россияне остаются в неопределенности.

Сами организаторы поставили под вопрос проведение спектакля Моники Беллуччи. Мероприятие может быть отменено из-за обострившейся политической ситуации. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Piter.tv.

На настоящий момент организаторы не приняли точное и окончательное решение. При этом было дано обещание, что в случае отмены спектакля зрителям будут возвращены деньги за билеты.

Моноспектакль с Моникой Беллуччи «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» предположительно назначен на 27 и 28 мая. Стоимость билетов, которые были раскуплены буквально за сутки, достигала десятки тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что концертная индустрия в России снова оказалась под угрозой. За последнее время многие западные агенты приняли решение отменить туры и концерты больших, либо средних иностранных артистов на территории РФ.