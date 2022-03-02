Российским пенсионерам, получающим выплаты на карты «Мир», рассказали про бонус в магазинах

Российским пенсионерам, получающим выплаты на карты "Мир", рассказали про бонус в магазинах. Фото: duma.gov.ru

Российским пенсионерам, получающим выплаты на карты "Мир", рассказали про бонус в магазинах. Фото: duma.gov.ru

Россияне, пользующиеся картами национальной платежной системы «Мир», снова могут рассчитывать на приятный бонус. В этот раз пожилые граждане и люди, ухаживающие за ними, смогут получить скидку в сети магазинов «Магнит».

В ближайшее время российские пенсионеры смогут воспользоваться новой акцией в сети магазинов «Магнит». Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу оператора.

Нововведение предполагает получение скидки в 15% пенсионером при оплате картой платежной системы «Мир». Для того, чтобы воспользоваться скидкой пожилому человеку необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку, которая подтверждает назначение выплаты.

Интересно, что в сети «Магнит» на карты «Мир» приходится более 20% от всех платежей. Акция распространяется также на соцработников, родственников и волонтеров, ухаживающих за пенсионером. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, они могут показать справку об уходе за пожилым гражданином.

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