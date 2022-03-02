Песков: российская делегация прибудет на второй этап переговоров с Украиной вечером 2 марта

Российская делегация прибудет на второй этап переговоров с Украиной вечером 2 марта. Фото: kremlin.ru

Российская делегация прибудет на второй этап переговоров с Украиной вечером 2 марта. Фото: kremlin.ru

Ближе к вечеру 2 марта, в среду, делегация России прибудет на место второго этапа переговоров с Украиной.

То, что Россия готова к переговорам, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что уже сегодня вечером российская делегация планирует быть на месте встречи. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — подчеркнул Песков.

Первый этап переговоров состоялся еще 28 февраля. Встреча стран прошла на берегу реки Припять, в засекреченной локации. Отмечается, что представители Украины прилетели на переговоры в польских вертолетах. Переговоры длились более пяти часов, но окончательных соглашений принято не было.

Россия выдвинула три условия, в частности дипломатическое признанием Крыма территорией России, демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение нейтрального статуса страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что украинский президент Владимир Зеленский не удовлетворен переговорами с Россией. Он заявил, что они не привели к желаемому результату.