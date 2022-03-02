Власти Петербурга хотят шоу-программы за 16 млн, пока в России отменяют массовые развлечения

Власти Петербурга хотят шоу-программы за 16 млн, пока в России отменяют массовые развлечения
Власти Петербурга хотят шоу-программы за 16 млн, пока в России отменяют массовые развлечения. Фото: pixabay

Все больше развлекательных мероприятий в России отменяется, на каналах приостанавливают трансляцию различных шоу и передач, но в тоже время Смольный решил потратить около 16 млн на шоу-программы с участием духового оркестра.

Городской комитет по развитию туризма 1 марта опубликовал лот на портале госзакупок, который подтверждает это намерение. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что праздничные концерты должны обойтись городу в 16 млн 265 тысяч из городского бюджета на текущий год. Точных дат и мест проведения указанных мероприятий нет, но указано, что события будут однодневными, а их длительность составит не менее двух часов.

Как стало известно, заказчик указал, что необходимы дефиле-шоу и другие развлекательные мероприятия, на которых ожидается не меньше 8 коллективов духовых оркестров, — из них два иногородние. Всего может быть не меньше 200 музыкантов.

Указывается, что на мероприятии может быть как минимум один «популярный артист России», за участие ему готовы заплатить 1,38 млн рублей. Мероприятия должны быть оборудованы трибунами от 500 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что концертная индустрия в РФ снова оказалась под угрозой. За последние дни многие западные агенты приняли решение отменить туры и концерты больших, либо средних иностранных артистов на территории страны.

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