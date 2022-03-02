Одного насмерть: у метро «Академическая» кроссовер сбил трех человек

Три пешехода оказались под колесами автомобиля. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Три пешехода оказались под колесами автомобиля. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Мужчина от полученных травм скончался, еще двое граждан — отделались травмами.

О жутком дорожно-транспортном происшествии сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очевидцы случившегося рассказывали, что вечером 2 марта мужчина погиб под колесами кроссовера у станции метро «Академическая», а еще два человека получили травмы.

Водитель за рулем автомобиля Nissan Murano буквально на ровном месте наехал на одного пешехода, а еще двое пострадали под колесами кроссовера.

По всей видимости, авария произошла рядом со входом в торговый комплекс «Академический». На место аварии прибыли экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Коллонтай трамвай сбил пешехода.