Россиянам могут предоставить кредитные каникулы до конца сентября

Россиянам могут предоставить кредитные каникулы до конца сентября
Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций.

Он предусматривает предоставление гражданам кредитных каникул до 30 сентября текущего года.

Соответствующий документ можно найти в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребкредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению.

Кроме того, правительство имеет право продлить срок действия кредитных каникул после 30 сентября.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Госдума законопроект кредитные каникулы


 

Новости партнеров
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Рогозин сократил себе зарплату на фоне санкций
Канада ввела санкции против Беглова и Собянина
Россиянам могут предоставить кредитные каникулы до конца сентября
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей и производство в РФ
Стало известно, кому из ипотечников придется заплатить дополнительный налог
Уборочная техника проехала мимо Стрельны и Петергофа
Медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды