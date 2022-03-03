Россиянам могут предоставить кредитные каникулы до конца сентября

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций.

Он предусматривает предоставление гражданам кредитных каникул до 30 сентября текущего года.

Соответствующий документ можно найти в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребкредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению.

Кроме того, правительство имеет право продлить срок действия кредитных каникул после 30 сентября.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.