Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 3 марта пробки оцениваются в 5 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются у Московского вокзала, на Невском проспекте, у Сенной площади, на набережной Обводного канала и реки Фонтанки, у метро «Гостиный двор», на Степановском проезде, на Садовой улице и на переулке Гривцова.

Затрудено движение возле Финляндского вокзала у «Черной речки», на Кантемировской улице, на 1-м Муринском проспекте, на Народной улице, возле метро «Улицы Дыбенко», на Индустриальном проспекте.

Пробка образовалась на проспекте Стачек, Ленинском проспекте, проспекте Маршала Казакова, проспектах Ветеранов и Жукова, Пулковском шоссе и Витебском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.