Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Дорожная ситуация утром 3 марта. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 3 марта пробки оцениваются в 5 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются у Московского вокзала, на Невском проспекте, у Сенной площади, на набережной Обводного канала и реки Фонтанки, у метро «Гостиный двор», на Степановском проезде, на Садовой улице и на переулке Гривцова.

Затрудено движение возле Финляндского вокзала у «Черной речки», на Кантемировской улице, на 1-м Муринском проспекте, на Народной улице, возле метро «Улицы Дыбенко», на Индустриальном проспекте.

Пробка образовалась на проспекте Стачек, Ленинском проспекте, проспекте Маршала Казакова, проспектах Ветеранов и Жукова, Пулковском шоссе и Витебском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Ещё на Gazeta.SPb
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов
ЦБ предписал брать комиссию при покупке долларов и евро на бирже
«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита ...
После пожара на Октябрьской набережной нашли обгоревший труп
Эксперты назвали импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
В конгрессе США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России
Рогозин сократил себе зарплату на фоне санкций
Канада ввела санкции против Беглова и Собянина