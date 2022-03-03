На Варшавской улице мужчина ударил ножом соседа из-за шума

В Московском районе между двумя соседами произошла драка, которая закончилась госпитализацией.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 1 марта в полицию поступило сообщение о том, что на Варшавской улице, 51 мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, мужчина, находясь на лестничной площадке, в результате внезапно возникшей ссоры, из-за шума в его квартире в ночное время, ударил ножом в область живота соседа.

Пострадавшего увезли на скорой с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, ранением печени, толстой кишки и большого сальника, в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе женщина призналась в убийстве своего сожителя. Инцидент произошел в деревне Сяськелево.