Школьник попал в больницу после отравления наркотиками в Петербурге

Школьник попал в больницу после отравления наркотиками в Петербурге
Мальчика госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге 17-летний школьник попал в больницу после отравления наркотиками и галлюциногенами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подростка госпитализировали в Детскую городскую больницу №5. Мальчика забрали из квартиры дома по улице Достоевского. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мама мальчика, который 1 августа обнаружил своих родителей мертвыми в квартире на Авангардной улице, могла быть связана с торговлей синтетическими наркотиками.

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