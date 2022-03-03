В Петербурге после обнаружения трупа младенца возбуждено дело об убийстве

В Петербурге после обнаружения трупа младенца возбуждено дело об убийстве
Было возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга нашли тело младенца.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Южно-Приморском парке в 500 метрах от дома 14 по улице Маршала Захарова был обнаружен скелетированный труп неизвестного пола (около 94 сантиметров). Согласно сведениям по результатам судебно-медицинского

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

После судебно-медицинской экспертизы дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Удалось установить, что возраст ребенка составляет 13-22 месяца. Давность смерти, наиболее вероятно, составляет от 1 до 6 месяцев до обнаружения трупа, при условии нахождения трупа на месте обнаружения в течении всего периода после смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.

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