Спрятал в бочке и поджег: в Ленобласти раскрыто жестокое убийство

В Лужском районе Ленобласти в бочке нашли труп женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Массиве «Дивенская», СНТ «Строитель-2» возле времянки бочке нашли обгоревшие скелетированные останки человека.

По предварительной информации мужчина 1984 года рождения во время бытового конфликта в ходе распития спиртных напитков, ударил рукой по лицу гражданку Украины 1976 года рождения, которая от удара упала на пол и больше не поднималась. Чтобы скрыть труп мужчина поместил тело в металлическую бочку и поджег. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.