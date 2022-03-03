Спрятал в бочке и поджег: в Ленобласти раскрыто жестокое убийство

Спрятал в бочке и поджег: в Ленобласти раскрыто жестокое убийство
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Лужском районе Ленобласти в бочке нашли труп женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Массиве «Дивенская», СНТ «Строитель-2» возле времянки бочке нашли обгоревшие скелетированные останки человека.

По предварительной информации мужчина 1984 года рождения во время бытового конфликта в ходе распития спиртных напитков, ударил рукой по лицу гражданку Украины 1976 года рождения, которая от удара упала на пол и больше не поднималась. Чтобы скрыть труп мужчина поместил тело в металлическую бочку и поджег. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.

Лужский район труп убийство


 

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