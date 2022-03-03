Расчлененное тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане у отеля в Германии

Расчлененное тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане у отеля в Германии
Тело находилось в чемодане. Фото: pixabay

В Германии нашли пропавшую месяц назад 32-летнюю жительницу Петербурга Екатерину Бауманн. В убийстве подозревают ее мужа.

Россиянка проживала в немецком городке Бремерхафене. Близкие девушки забили тревогу, когда та внезапно перестала выходить на связь в начале февраля. Муж обратился в полицию только на шестой день после ее пропажи. На этом настояли ее родители, сообщил 78.ru.

Во вторник, 1 марта, на берегу реки Везер возле отеля прохожий обнаружил чемодан, в котором оказались останки пропавшей. В качестве подозреваемого в убийстве был задержан ее муж.

О случившемся написали знакомые петербурженки в социальных сетях. Известно, что перед пропажей она неоднократно жаловалась на домашнее насилие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе Ленобласти в бочке нашли труп женщины. Мужчина во время бытового конфликта ударил рукой по лицу гражданку Украины. Женщина упала и больше не поднималась.

Германия задержание убийство


 

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