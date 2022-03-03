В ночь с четверга на пятницу в поселке Левашово вспыхнул частный дом

В ночь с четверга на пятницу в поселке Левашово вспыхнул частный дом. Фото: pixabay

В ночь с четверга на пятницу в поселке Левашово вспыхнул частный дом. Фото: pixabay

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в ночь с четверга на пятницу произошел пожар в частном двухэтажном доме.

Спасатели тушили возгорание почти час. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 3 марта около 22:53. Выяснилось, что горит дом в Выборгском районе, в поселке Левашово на улице Кирова, 45.

По прибытию на место удалось установить, что в двухэтажном доме размером 12х15 метров горит чердак. Огонь уже успел распространиться на площади 2 квадратных метра.

Потушить огонь удалось в 23:43. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

На месте происшествия работали 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после пожара 3 марта в Невском районе Петербурга обнаружили погибшего мужчину. Полностью сгорела дощатая, 2-х ярусная , размером 3х6 метров бытовка. Справиться с огнем удалось в 05:53 мск.