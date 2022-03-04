На Планерной улице Nissan выгорел дотла

Утром 4 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:47 мск. На Планерной улице у дома 15 загорелась иномарка.

В автомобиле Nissan сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 08:05 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.