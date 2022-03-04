Неизвестный подкараулил и ударил ножом в шею пенсионерку в Московском районе

Неизвестный подкараулил и ударил ножом в шею пенсионерку в Московском районе
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга на местную жительницу напал неизвестный.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 3 марта. В полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Московском проспекте 83-летняя женщина истекает кровью.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №26. По словам пенсионерки, около 21:30 в проеме входной двери своей квартиры ее ножом ударил неизвестный, после чего с места происшествия скрылся.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Примет неизвестного пожилая женщина не могла назвать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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